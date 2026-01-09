GEEKOMが2025年12月に発売したミニPC「A7 MAX」のサンプルを入手できたので、レビューしていきます。同製品はAMD Ryzen 9 7940HSを採用するミニPC製品で、販売構成例では16GBメモリとM.2 NVMe 1TB SSDを搭載し、Windows 11 Proをプリインストールして114,900円とお手頃です。忙しい方向けにまとめておくと、GEEKOM Aシリーズのちょっとだけ大きめの外装は冷却能力が高くて素敵。削り出しのアルミ外装はしっかりした雰囲気で、前後