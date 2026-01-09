成長著しいチームの華が新年早々結果を出した。BEAST X・中田花奈（連盟）が1月8日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合に登板。4回のアガリを決めて、個人6勝目を飾った。【映像】いきなりやって来た勝負所…慌てず仕留めた中田いきなり大きな花火が打ち上げられた。当試合は起家から中田、KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）、KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）、EARTH JETS・逢川恵夢（協会）の並びでスタート