箱根駅伝で優勝した青山学院大学が8日、優勝報告会を行い、多くの選手が喜びを表す中、1区を走った小河原陽琉選手と、3区の宇田川瞬矢選手は、悔しさを言葉にしました。小河原選手は前回大会、1年生ながら復路10区を託され、区間賞の快走。優勝のフィニッシュテープを切りました。今大会は、大会前に1区でエントリーされていた選手が体調不良で欠場が決定。小河原選手は「大会2日前に言われました」と急きょ1区に抜てきされました