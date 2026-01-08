1月7日、星野源の新たなレギュラー番組が始まり、ファンを心から安堵させている。

「新しくNHKで始まったのは音楽番組『星野源と松重豊のおともだち』です。『おげんさんといっしょ』の人気コーナーから生まれたスピンオフで、松重豊さんと2人でスタジオを飛び出し、旅をしながら音楽を聴き、語り合う内容です」（芸能記者）

初回はNHK局内の食堂からスタートした。

「以前からこの食堂で撮影してみたかったという星野さんは、松重さんに『われわれ、たくさん働いているじゃないですか』と切り出し、『忙しいと思うので、ちょっとなんか楽しいことをしよう』と提案しました。

さらに『外で音楽を聴くのが好き』と言い、『同じ音楽でも場所によって全然聴こえ方が違う』として、松重さんと鎌倉の海辺へ。ビーチチェアにそれぞれ腰かけながら、星野さんが選曲したハワイの音楽に耳を傾け、語り合ったのです」（同）

その後も定食屋やカフェなど場所を変え、音楽に浸る2人。30分のプログラムながら、《最高の番組始まったわ》《二人の空気感が心地よい》と、楽しそうな雰囲気に惹きこまれた視聴者も多いようだ。

「来週14日の放送回では、海を越え、韓国で音楽とグルメを堪能するそうです」（同）

だが、好調な船出の裏で、かねてから星野には妻・新垣結衣との “隠居説” がささやかれていた。芸能プロ関係者がこう語る。

「昨年、星野さんは国内9都市に加え、台北・上海・ソウルをめぐる6年ぶりの全国＆アジアツアーを開催しました。10月19日の最終日、5カ月に及ぶツアーの締めくくりで、観客に深々とお辞儀しながら『さようなら』と意味深な言葉を口にしたことが話題になったのです。

ちょうど昨年3月には、8年間続いた音楽番組『おげんさんといっしょ』（NHK）が終了しており、引退説が一気に広がりました」

さらに、新垣にも不穏な噂が広まっていた。

「2011年から14年間CM出演を続けてきた明治の冬期限定チョコレート『メルティーキッス』のイメージキャラクターが、昨年10月に出口夏希さんへ交代。また、約6年出演していた『ソフラン アロマリッチ』シリーズのアンバサダーも広瀬すずさんに代わりました。こうした動きが重なり、夫婦そろっての電撃引退、さらには “隠居説” まで浮上したのです」

だが、今回、新番組で見せた笑顔は、そうした憶測が杞憂であることを物語っている。新垣ともども、自分たちのペースで仕事をしていくということだろう。