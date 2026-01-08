男子マラソン日本記録保持者の大迫傑（３４）＝リーニン＝が７日、自身のＸを更新。元日のニューイヤー駅伝で優勝したＧＭＯインターネットグループが選手１人に１０００万円の褒賞金を贈呈した話題に触れ、「来年も選手のモチベーションが爆上がりですね！！そして、リクルーティングにもつながる。ボーナスがあるチームはどんどん公表していってほしいですね！」と称賛した。同グループの熊谷正寿代表の投稿への反応。熊谷代