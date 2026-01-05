きのう夜、宮城県石巻市で住宅が焼ける火事があり、2人が死亡しました。警察は現場近くにいた女を放火の疑いで現行犯逮捕しました。きのう午後9時半頃、宮城県石巻市の住宅について「屋外でカセットコンロが燃えている」と近くに住む人から消防に通報がありました。消防がポンプ車など9台を出し、火はおよそ4時間後に消し止められましたが、この家に住む高齢の夫婦とみられる2人が死亡しました。警察は、近くに住む佐々木美和容疑