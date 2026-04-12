秋田朝日放送 自分が住む部屋に放火した疑いで秋田市の５６歳の男が逮捕されました。 警察によりますと秋田市将軍野の会社員菅原仁容疑者（５６）は自分が住む市営住宅の部屋に放火した疑いで逮捕されました。 菅原容疑者は１０日午後１０時から翌日午前０時頃の間に自分の部屋に放火したとみられます。 その後菅原容疑者は逃走していて、１１日夕方警察官が発見し緊急逮捕されました。 犯行当時菅原容疑者は部屋に