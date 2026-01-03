皇室の恒例行事「新年一般参賀」。天皇陛下をはじめ皇室の方々が、国民から祝賀を受けられる行事だ。皇居・宮殿東庭は、日常的には開放されていない施設ということもあり、誰もが”二重橋”の愛称で知られる石橋と鉄橋の二つの橋を渡り、皇居内へと入ることができる貴重な機会ともいえよう。2026（令和8）年は、昨年（2025／令和7年）9月に成年皇族となられた秋篠宮家の長男、悠仁さまが初めて皇居宮殿の長和殿ベランダに立たれた