第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の往路が２日に行われ、青学大が往路優勝を果たした。青学大は５区の黒田朝日の衝撃走で大逆転し、１区１６位の低迷から見事に往路Ｖを成し遂げた。往路優勝の表彰式では、青学大にトロフィーが贈呈されたが、このデザインを巡って議論が百出している。ＳＮＳ上ではファンの間から「何で駅伝のトロフィーにデコピン？何でもかんでも大谷に染めればみんなが喜ぶわけじゃな