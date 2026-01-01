新年を迎え、広島県内各地では美しい初日の出が見られ、多くの人が1年の始まりを祝いました。福山市内海町では1日午前7時15分ごろ、初日の出が瀬戸内海を美しく照らしました。広島市南区の黄金山では、訪れた人たちが写真を収め、1年の幸せを祈りました。■見物客「特別に綺麗でした。この太陽を見たら（今年は）いいことありそうだなって」一方、広島護国神社には多くの初詣客が訪れました。■初詣客「家族が1年元気に過ごせるよ