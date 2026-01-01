女優の榮倉奈々（37）が1日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。貴重なプライベートショットを披露した。榮倉は、芝生の上で、夫・賀来賢人におんぶされる2ショットを投稿。この写真にネット上では「賀来賢人と榮倉奈々仲良しすぎてほっこり」「榮倉奈々と賀来賢人夫婦最高かなにこれ。こころが浄化される」など絶賛の声が上がった。榮倉は賀来と2016年8月に結婚。17年6月に第1子、21年2月に第2子を出産した