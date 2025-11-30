ドジャース・大谷翔平【写真：荒川祐史】フルカウント

「2025年アスリート長者番付TOP10」圧倒的な経済効果にファンも感嘆

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ビデオリサーチが、2025年の年間CM起用社数とCM露出のタレントランクを発表
  • 大谷翔平は年間CM起用社数で3位、CM露出量は昨年の45位から5位に急上昇
  • 「安く感じるほど経済効果は計り知れない」などとファンも感嘆の声を上げた
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 名探偵津田「伊集院怪しい」考察
  2. 2. カズ 「使い道ない」言葉に疑問
  3. 3. 「よくぞ言った」高市首相を称賛
  4. 4. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
  5. 5. 北大生協 嵐ツアー巡り対策発表
  6. 6. 大人になって変わったこと 第86回 【漫画】子どもの“やりたい”習い事って、こんなに高くつくのか……?
  7. 7. 中1首切りつけ 涙浮かべていたか
  8. 8. J3で14歳が指先切断 いす壊れる
  9. 9. 「果てしなきスカーレット」公式Xが「大ヒット」を報告！細田守監督が「大事にしている」こととは？
  10. 10. LDHオーディション「ガルバト」発・CIRRA（シーラ）ファイナリスト全員合格に歓喜「夢に思っていたことだった」
  1. 11. 都玲華に不倫疑惑 股間タッチか
  2. 12. 夫を信じ40年 全財産失いました
  3. 13. 中森明菜のショー 転売が相次ぐ
  4. 14. 浜田が初ファン交流 涙流す人も
  5. 15. 新幹線で迷惑行動 一声で撃退
  6. 16. クロちゃん 父の三回忌を報告
  7. 17. 国分は「無期懲役のような状態」
  8. 18. J3 14歳ボールボーイが指先切断
  9. 19. 三笘薫の写真投稿 中国猛反発か
  10. 20. 「毎日3食の人」は早く老ける?
  1. 1. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
  2. 2. 北大生協 嵐ツアー巡り対策発表
  3. 3. 中1首切りつけ 涙浮かべていたか
  4. 4. J3で14歳が指先切断 いす壊れる
  5. 5. 新幹線で迷惑行動 一声で撃退
  6. 6. J3 14歳ボールボーイが指先切断
  7. 7. 羽田に長蛇の列 乗客ぐったり
  8. 8. 公明党の県議が盗撮 処分を検討
  9. 9. 中国で歌唱中止「歌手への侮辱」
  10. 10. 音楽フェスの“足の疲労”を解消!? 編集部5人が噂の「ムテキインソール」を試してみた
  1. 11. 京都で火災「国宝」ロケ地の近く
  2. 12. 車が線路上走行 特急列車が衝突
  3. 13. 甲子園を経験も 生徒募集停止へ
  4. 14. 自分の裸の合成画像届き脅迫被害
  5. 15. 羽田空港トイレトラブル原因公表
  6. 16. 風俗店女性の裸を盗撮 県議逮捕
  7. 17. ANAの95便欠航 １.32万人に影響
  8. 18. 航空機の「太陽放射線」影響か
  9. 19. 両目がない娘 母が歩んだ20年
  10. 20. 介護施設の車が衝突事故 2人死亡
  1. 1. 夫を信じ40年 全財産失いました
  2. 2. 石丸伸二氏「肩書がやっと復活」
  3. 3. 眞子さんに「変わり果てた」の声
  4. 4. 中国からパンダ貸与続けてほしい
  5. 5. 4児の母の「買い物メモ」大波紋
  6. 6. スナックに政治資金31万円支出か
  7. 7. 公明、野党転向後初の全国協議会　「中道勢力の軸に」
  8. 8. 木原官房長官が就任後初めて沖縄訪問、戦没者墓苑に献花
  9. 9. 森友問題 自死した夫への思い
  10. 10. 万博で窃盗 撮り鉄Gの3つの犯罪
  1. 11. 元外交官「相手が許してくれるラインを探す」高市氏発言の裏側
  2. 12. 「撤回したら政権終わり」と見解
  3. 13. 田久保前市長の失職に伴う伊東市長選挙、大混戦９人目の出馬表明…１２月７日告示
  4. 14. 小川市長 法律家ならではの戦略?
  5. 15. 「総理に失礼だ！」と小池都知事が大炎上…高市首相“45度お辞儀”に“5度の会釈”で対応したワケ
  6. 16. 「電影少女」原画丸ごと窃盗被害
  7. 17. 父に追い出され施設へ…今の関係
  8. 18. 火種まいた立民の自作自演に批判
  9. 19. 高市首相「台湾有事」発言……“越えてはいけないライン”　歴代首相とどう違う？　政府関係者「答弁ミス」【#みんなのギモン】
  10. 20. 意地悪さで日本経済低迷? 私見
  1. 1. NiziU「法的対応を検討中」声明
  2. 2. エアバス不具合 6000機に影響か
  3. 3. 欧州外から訪問 入館料値上げへ
  4. 4. 香港大規模火災 新たに8人逮捕者
  5. 5. 「局部の形が丸見え」米で大論争
  6. 6. 80代修道女 介護施設を抜け再び
  7. 7. 香港火災 200人以上と連絡取れず
  8. 8. 英司会者 過去にも美貌で話題に
  9. 9. 香港火災 出火元は低層階からか
  10. 10. 「次の中国」は化粧品大手の考え
  1. 11. 初来日の外国人 飲食店に感動
  2. 12. ドイツ 約95兆円の歳出盛り込む
  3. 13. 英サッカーチームに再び批判
  4. 14. 韓国紙 東京の都市づくりを指摘
  5. 15. 香港 延焼原因は発泡スチロール?
  6. 16. 犬も発達障害に似た症状の可能性
  7. 17. 韓国仮想通貨問題 北が関与か
  8. 18. 上海でアニソン歌唱強制中断
  9. 19. 世界初 AIを大臣に任命した国が
  10. 20. ベネズエラ上空飛行不可とトランプ氏
  1. 1. 「毎日3食の人」は早く老ける?
  2. 2. エアバス主力ジェット機に不具合
  3. 3. トヨタ 全面刷新「RAV4」発売へ
  4. 4. 生活保護受給 スマホ支援の実情
  5. 5. エアバス不具合 CEOが謝罪声明
  6. 6. 退職後 意外と多いデメリット
  7. 7. 中国依存 危ない日本企業を調査
  8. 8. 脳を老けさせない最大の予防策
  9. 9. 東京唯一の「鉄道ない市」解消へ
  10. 10. 新築なのに寒い 3つのリスク
  1. 11. 年金繰り下げ 隠れたデメリット
  2. 12. AI未使用で査定下げる会社ヤバい
  3. 13. みなとみらい新街区に複合施設を
  4. 14. 前代未聞 中学入試のクイズ解説
  5. 15. 定年後の仕事 ストレス高い職種
  6. 16. 620円が390円に 銀だこ大感謝祭
  7. 17. 円安起点の物価高 日銀が警戒
  8. 18. 株式会社運営の保育園で精神崩壊
  9. 19. コンバース Amazonで最大79%オフ
  10. 20. 年収が高い方が得 ローン控除
  1. 1. みんなが買ってるガジェットは?
  2. 2. 山崎実業「tower」が最大56%OFF
  3. 3. Fire TV Stickの3モデル 違いは?
  4. 4. レディース福袋がAmazonに登場
  5. 5. Uber Eatsの障害発生で大混乱
  6. 6. 妹の失踪の謎ホラー映画が公開
  7. 7. Amazonでプレステ本体が1万円OFF
  8. 8. 低糖質パンなどがAmazonでお得に
  9. 9. ワイヤレスイヤホンが最大58%OFF
  10. 10. Black Fridayで人気の商品 TOP15
  1. 11. 人生変わる？寝付きがよくなると話題の指圧マット「シャクティマット」も13%OFF
  2. 12. MetaのVRゴーグルが人気の理由
  3. 13. これで本当に1,490円？エレコムのiPadタッチペン、コスパ抜群で欲しい機能もしっかり
  4. 14. ゴディバのお値段以上なクッキーが10%OFF。手土産用と自分用の2箱買いだ
  5. 15. 「Zig」がGitHubからCodebergへの移行に踏み切った動機について開発者が語る
  6. 16. ビジネスピッチ「FRONTIER PITCH TOKYO for Startups 2025」開催 / 感謝を届けることで働く人の未来をひらく！「#これ誰にお礼言ったらいいですか」プロジェクト【まとめ記事】
  7. 17. 走れるビジネスシューズがSALEに
  8. 18. 頭皮ケアアイテムが最大47%OFFに
  9. 19. 効果を感じるから、継続できる。今こそフォームローラーでふくらはぎを癒やすとき
  10. 20. 僕は安心を買った。「探す」対応、場所がわかる。これぞ防犯ブザーの完成形
  1. 1. 三笘薫の写真投稿 中国猛反発か
  2. 2. 飲食店で「国産米離れ」続々と
  3. 3. J1昇格POに一歩届かず…“智将”反町監督率いる山雅のパワーアップに期待
  4. 4. 柳田悠岐 来季に残留の意思示す
  5. 5. 前田大然 J2優勝&昇格を祝福
  6. 6. MLBで「世紀のトレード」実現か
  7. 7. 松本剛獲得も巨人は「チグハグ」
  8. 8. 武豊が不在のG1 寂しい声続出
  9. 9. イチロー氏「教員は一番大事」
  10. 10. 大谷翔平がCM起用社数でTOP5に
  1. 11. J2優勝とJ1昇格 水戸が快挙
  2. 12. イチロー氏「僕は球技が苦手」
  3. 13. イチロー氏 異競技で「夢」実現
  4. 14. 阪神・才木 優勝旅行は参加せず
  5. 15. マスカレードボールが選んだ一頭
  6. 16. カープ2025 広島の名選手が集結
  7. 17. 「ゼクシオ14」発売初週の注目度
  8. 18. J1清水 秋葉監督今季限りで退任
  9. 19. 北村友一騎乗の9番人気が勝利
  10. 20. ヤンマーの本気 船酔いを軽減
  1. 1. 名探偵津田「伊集院怪しい」考察
  2. 2. カズ 「使い道ない」言葉に疑問
  3. 3. 「よくぞ言った」高市首相を称賛
  4. 4. 「果てしなきスカーレット」公式Xが「大ヒット」を報告！細田守監督が「大事にしている」こととは？
  5. 5. LDHオーディション「ガルバト」発・CIRRA（シーラ）ファイナリスト全員合格に歓喜「夢に思っていたことだった」
  6. 6. 都玲華に不倫疑惑 股間タッチか
  7. 7. 中森明菜のショー 転売が相次ぐ
  8. 8. クロちゃん 父の三回忌を報告
  9. 9. 浜田が初ファン交流 涙流す人も
  10. 10. 国分は「無期懲役のような状態」
  1. 11. 明石家サンタ中止 八木の胸中
  2. 12. 樽美酒研二の不調 GACKTも経験
  3. 13. 「MステSUPER LIVE」48組を発表
  4. 14. 国分太一 妻子までも自宅出たか
  5. 15. 和田アキ子 パチンコやめた理由
  6. 16. 桐谷さん QUOカード数百万円所持
  7. 17. あばれる君 激レアな本名が判明
  8. 18. 三山凌輝 月額8000円会費に騒然
  9. 19. 「THE MANZAI」に44年ぶり出演を
  10. 20. 「THE　W」決勝審査員に粗品！大会初担当“辛口かつ的確”コメント注目　アンガ田中、友近ら7人発表
  1. 1. 婚約からわずか2日後に余命宣告
  2. 2. 「即完売」も納得のモス福袋
  3. 3. モト冬樹と交際したきっかけ
  4. 4. 「ちいかわ」のグルメが新登場
  5. 5. 夫との家事分担 二刀両断される
  6. 6. 「2度転落」も沢尻支持される訳
  7. 7. 眉メイク より垢抜けするテク
  8. 8. ドタキャン客vs絶対に許さぬ店長
  9. 9. 「白タートル」の上手な使い方
  10. 10. 「主役級」しまむらのカーデ術
  1. 11. プロボーズ喜べない 原因を指摘
  2. 12. ブーツの「色」でコーデの左右
  3. 13. 「変化欲しい」大人のウルフ
  4. 14. デブ、ブス 言われて求婚拒否
  5. 15. 1カ月で別れる あえてネタバレに
  6. 16. くら寿司の充実したおせち3選
  7. 17. 業務時間中にネイル！？大型新入社員に注意をしたら【信じられない展開】に…？
  8. 18. touch in SOLの新作プライマー♡アイシーシャーベット登場
  9. 19. 【MAMA2025】G-DRAGONが3冠達成「来年はBIBGANG20周年。1人ではなく、仲間と遊びに来ます」
  10. 20. 彼氏が困惑する質問９パターン