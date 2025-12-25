東映は、2025年に開催した「仮面ライダークウガ25周年記念 超クウガ展」に続く「シリーズ25周年記念展覧会」の第2弾として、『仮面ライダーアギト』25周年を記念した展覧会「真アギト展」を、2026年4月の東京を皮切りに福岡・大阪・名古屋の4大都市にて巡回する。1月1日には超ティザービジュアルと超特報映像を解禁、東京会場のグッズ付きチケットの最速抽選受付も開始されたほか、2001年に公開された『劇場版 仮面ライダーアギト