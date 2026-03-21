人間の性格を36タイプに分類した“TYPE診断”が支配する社会。 “性格診断による就職活動”を、共感とユーモアたっぷりにワンシチュエーションで描く診断系SFコメディードラマ『TYPEなに？ 性格診断で人生決めちゃいます』主演の伊藤健太郎さんインタビュー後編です。ライフワークという筋トレのしすぎで、衣装担当の方から筋トレ禁止令！？他にも、30代を前に感じるお芝居の魅力についてもお聞きし