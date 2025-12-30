ANYCOLOR¤¬±¿±Ä¤¹¤ëVTuber¡¿¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ð¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î29Æü¤«¤é½ç¼¡¡¢Á´¹ñ6ÅÔ»Ô¤Î¼çÍ×±Ø¡Ê»¥ËÚ±Ø¡¿ÀçÂæ±Ø¡¿JRÅì³¤Åìµþ±Ø¡¿JRÌ¾¸Å²°±Ø¡¿ºåµÞÂçºåÇßÅÄ±Ø¡¿Å·¿À±Ø¡Ë¹½Æâ¤Ç¡¢Âç·¿¹­¹ð¤Î·ÇºÜ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡ÊJRÅì³¤Åìµþ±Ø¤Î¤ß24Æü¤«¤éÀè¹Ô¤·¤Æ·Ç½Ð³«»ÏÃæ¡Ë¡£¡Ú²èÁü¡ÛÁ´¹ñ6ÅÔ»Ô¤Î¼çÍ×±Ø¤Ë¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¹­¹ð¤¬ÅÐ¾ì¹­¹ð¤Ï¡¢9·î15¤«¤é10·î5Æü¤ËX¾å¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¼Ì¿¿Åê¹Æ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ú#°ì½ï¤Ê¤éÌ¤Íè¤Ï¤­¤Ã¤ÈÆú¿§¤À¡Û