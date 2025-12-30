まもなく迎える新年。よい一年が過ごせるよう、初もうでに行く人も多いのではないでしょうか。そこで、神社ソムリエ・佐々木優太さんが令和8年におすすめの「開運神社」をナビゲート。「丙午（ひのえうま）」の年にあやかって、〈火を司る神様〉と〈馬〉にまつわる全国有数の神社7選をご紹介します。令和8年に参拝すれば、馬のけん引する力で運気を引き寄せ、火の神様にあやかった精力的な一年がきっと過ごせますよ♪1．北海道｜帯