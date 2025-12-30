初詣に！全国『最強開運神社7選』神社ソムリエが選ぶ、2026年に参拝すべき神社とは

まもなく迎える新年。よい一年が過ごせるよう、初もうでに行く人も多いのではないでしょうか。そこで、神社ソムリエ・佐々木優太さんが令和8年におすすめの「開運神社」をナビゲート。

「丙午（ひのえうま）」の年にあやかって、〈火を司る神様〉と〈馬〉にまつわる全国有数の神社7選をご紹介します。令和8年に参拝すれば、馬のけん引する力で運気を引き寄せ、火の神様にあやかった精力的な一年がきっと過ごせますよ♪

1．北海道｜帯廣（おびひろ）神社

「ばんえい」発祥の地。ばん馬型の絵馬も人気

「ばんえい競馬」が開催されて いる帯広競馬場近くにあり、その起源となった場所に座す馬と縁が深い神社です。ばんえい競馬で走る「ばん馬」は、 北海道開拓時に重い荷を引き、 農耕で重要な役割を果たしてきた大型の馬。その並外れたパワーで、力強く運を引き寄せてくれそうです。

ご祭神は、大國魂神 、大那牟遅神、少彦名神の「開拓三神」で、縁結び、商売繁盛、病気平癒など幅広い御神徳が。 シマエナガが訪れる神社とし ても知られています。

開運あやかりポイント

参道わきにある神馬の銅像は、歌手・中島みゆきさんの祖父である中島武市氏が奉納したもの。にんじんを供える参拝者も！

ばん馬型に切り抜いた絵馬。 漫画『銀の匙 Silver Spoon』 にたびたび登場し、聖地巡礼 のおみやげとしても人気なのだとか♪

住所

北海道帯広市東3条南2-1

https://www.obihirojinja.jp/

2．宮城｜鬼首 荒雄川（おにこうべ あらおがわ）神社

明治天皇の御料馬（ごりょうば）「金華山号（きんかさんごう） 」にあやかる

鳴子温泉郷として知られる、鬼首にある荒雄川神社。その境内にある「主馬神社」には、ご祭神として明治天皇の御料馬※である「金華山号」が祀られています。金華山号は宮城県鬼首で生まれた馬で、火薬や砲弾の音にも動じない、とても利口で落ち着いた馬だったそう。丙午の年こそ、こちらの馬にあやかれば、開運につながるはずです。

主祭神は大物忌神 。御神徳は五穀豊穣、厄除開運など。雪で冬季（ 12 月〜 3 月）は閉鎖。 春になったら訪れてみて。

※天皇や皇室が利用する馬のこと

開運あやかりポイント

主馬神社に納められた金華山号の等身大の木彫り。開帳は9月の御例祭のときのみですが、ガラス扉越しに見られます。

馬形に折られたおみくじも。ふだんは無人で、拝殿前におみくじや御朱印が置かれています。うまみくじ初穂料300円。

住所

城県大崎市鳴子温泉鬼首字久瀬3

Instagram:@araogawa.jinja

3．新潟｜風巻（かざまき）神社

ライダーから愛される「バイク神社」。看板猫も♪

防風災害よけ、五穀豊穣をもたらすとされる風の神様・級長津彦命と級長戸辺命を祀っています。また上杉謙信が戦の前に馬に乗って祈願に訪れたといわれ、 風の神様と馬にまつわる逸話から、風を切る乗り物である「バイク」の神社として全国のライダーから愛されています。

社務所から拝殿までの長い階段は森に囲まれた中にあり、心がリセットされるような感覚になるはず。神社の看板猫 「ちょろみ」ちゃんも名物です。

開運あやかりポイント

神社ごとの刻印が打てる革製のお守り「御刻印守」も人気。腕につけられるので、携帯にも便利です。

一枚一枚手描きされた御朱印。クレヨンで描かれた神社猫・ちょろみちゃんのかわいらしい姿も！

住所

潟県上越市三和区岡田24

4．東京｜愛宕（あたご）神社

防火の神様が祀られた23区一標高の高い神社

徳川家康の命により、江戸市中を一望する標高26メートルの愛宕山の山頂に火をつかさどる火産霊命が祀られ、「防火の神様」として信仰されてきました。また火を使うボイラーから転じて、印刷や工場、現在はITの神様としても知られています。 神社に上がる急な石段は「出世の石段」と呼ばれ、上りきると出世できるという言い伝えが。火と馬に縁のある神社ですから、丙午の年はさらなる仕事運アップが期待できそうです。

開運あやかりポイント

江戸時代、三代将軍徳川家光が愛宕山の梅を所望した際、四国・丸亀藩の家臣が馬で駆け上がって名を上げたという故事にちなんで、「出世の石段」と呼ばれるように。上るのは大変ですが、エレベーターもあるのでご安心を。

住所

京都港区愛宕1-5-3

https://www.atago-jinja.com/

5．滋賀｜御猟野乃杜（みかりののもり）賀茂神社

日本随一の「馬の聖地」。導きの神様で開運！

奈良時代、聖武天皇が国の災厄を封じるため、陰陽道に基づき日本の中心に創建した神社。ここは天智天皇が日本初の馬の国営牧場を築いた地でもあり、古くから「馬の聖地」として信仰され、大祭「賀茂祭」において1350 年以上にわたって競馬神事が執り行われています。 御祭神である賀茂建角身命は八咫烏になり、人の進む道を案内する「導きの神様」。 丙午の年にあやかって、より幸運な一年に導いてくれるでしょう。

開運あやかりポイント

11月半ばから2月半ばにかけて、鳥居に沈む夕日が境内から見られます。陰陽道によって、本殿が南西（裏鬼門）を向いて建てられたがゆえの珍しい光景です。

毎年５月に行われる「賀茂祭」 での、古式競馬「足伏走馬」。ほかにも流鏑馬などの神事が一 年を通して執り行われています。

住所

滋賀県近江八幡市加茂町1691

https://kamo-jinjya.or.jp/

6．岡山｜郄岡神社

人気のパワースポット・干支が宿る御神木に注目！

樹齢900年ともいわれる御神木に、令和6年の干支「龍」と7年の「蛇」が突如として宿り、一躍有名になった神社。境内には、日露戦争のさなかに神社から姿を消し、戦争が終わると戻ってきたとされる「勝ち馬」も祀られており、3年連続で開運が期待できそう。

本殿・拝殿裏には、火の神様を祀る火之御崎宮も。丙午の令和 8 年も、ぜひ参拝に上がりたい神社です。また女性の守り神として知られており、安産・子授かりの御神徳があります。

開運あやかりポイント

御神木の折れたところから辰年に龍（右）、巳年に蛇（左）のような枝が生えたという不思議な話が。辰・巳・午の干支が続いて縁起がいい！

御神馬「勝ち馬」がいる神しん厩舎は2025年中に新築され、絵馬をかけられる場所もできるそう。ぜひ願かけを。

住所

岡山県真庭市上中津井2999

https://takaoka-jinja.com/

7．熊本｜横手菅原神社

勝利に導く「下馬（げば）神社」。合格祈願にも

通称「下馬神社」と呼ばれる横手菅原神社。戦国時代、突如攻め込んできた軍勢に立ち向かうため隈本（のちの熊本）城主が馬をはせていたところ、神社の前で馬が動かなくなり、馬を下りて拝礼すると馬の足が動くように。戦にも勝利し、それ以来、人々は神社の前を通るときには馬を下りるようになったのだとか。

訪れる際は、ぜひ乗り物から降りてお参りしましょう。御祭神に菅原道真公を祀り、合格祈願、学業成就といった御神徳で知られています。

開運あやかりポイント

境内にはりりしく立派な神馬像が鎮座しています。丙午の年、こちらへ参拝に上がり合格祈願したら、強い力で後押ししてくれそう。

住所

本県熊本市中央区横手1-13-38

佐々木さんによると、三が日を過ぎても、年内中に参拝すればいつでも縁起がいいそう。近くに住んでいる人や、旅行で近くを訪れる人はぜひ参拝してみて。丙午のパワーを味方に、飛躍の一年になりますように……！

（『オレンジページ』2025年1月2日号より）

教えてくれたのは……佐々木優太さん

神社ソムリエ。シンガーソングライ ター。全国1万5000社以上の神社を参拝し、拝受した御朱印は4500を超える。神社に関する豊富な知識を持ち、日本全国の神職からの信頼も厚い。ライブやSNS、メディアなど幅広く活動中。