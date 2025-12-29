2025年はクマの出没情報や人的被害が増加し、過去最多の13人が犠牲となった。クマ被害は連日のように報じられ、「今年の漢字」でも「熊」が選ばれた。同時に問題となったのは、行政機関への意見や苦情だ。特に被害数の多い秋田県では、1か月で700件を超える問い合わせが県庁に寄せられたという。クマ被害のあった市町村に話を聞くと、「応援していますよ」といった声が寄せられた一方で、死亡事故が起きていても「クマがいる場所に