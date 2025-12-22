クレーマーを退散させる神対応をしたマダム 2025年によく読まれた漫画Walkerplus

クレーマーを退散させる神対応をしたマダム 2025年によく読まれた漫画

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • あるTwitterユーザーが、接客業であったすごい客について紹介した
  • クレームに「急いでるんだけど!」と声をかけてきたという
  • 声のトーンや雰囲気から、クレームではないことがすぐ分かったそう
記事を読む

おすすめ記事

  • 【母の死後に知った真実…】「無理して作れなんて頼んでない」反抗期の息子が捨て続けた弁当…母の作った「唐揚げ」に号泣【作者に聞く】
    【母の死後に知った真実…】「無理して作れなんて頼んでない」反抗期の息子が捨て続けた弁当…母の作った「唐揚げ」に号泣【作者に聞く】 2025年12月27日 22時37分
  • （※写真はイメージです／PIXTA）
    「19万8000円で家族葬」のはずが…急逝した82歳・父を見送った月収45万円・55歳長男、会計時に震えが止まらなかった「予想外の請求額」 2025年12月22日 5時15分
  • 【難読漢字】「生憎」って読めますか？ 大人のクッション言葉
    【難読漢字】「生憎」って読めますか？ 大人のクッション言葉 2025年12月22日 11時0分
  • 【長女の人生クソゲー？】「大丈夫」が口癖で、甘え方がわからない。「お姉ちゃんだから」の呪いに縛られた長女たちの生きづらさ【作者に聞く】
    【長女の人生クソゲー？】「大丈夫」が口癖で、甘え方がわからない。「お姉ちゃんだから」の呪いに縛られた長女たちの生きづらさ【作者に聞く】 2025年12月28日 15時26分
  • 　間宮祥太朗＝２０２４年３月撮影
    ３つ目のいじめあった？？【良いこと悪いこと】考察班もお手上げ→最大の謎残る…「なんで？」「結局」「分からないまま終わった」 2025年12月26日 21時5分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 芦田愛菜、世界遺産検定1級合格を明かす「私もちょっと頑張ってみようかなと」
    2. 2. エスカレーター 5歳男児が死亡
    3. 3. 人気YouTuber、有馬記念で2000万円超えの払戻 “4年連続1000万円超え”報告に驚きの声相次ぐ「ロイヤルファミリー馬券です」
    4. 4. 2人刺殺 被害者の夫が土下座し涙
    5. 5. 「30代って女子?」に柏木が苦笑
    6. 6. 撤収作業中に男性転落 意識不明
    7. 7. 雅子さま「何人でも産みたい」
    8. 8. 堂本光一 お相手は元女優か
    9. 9. スピード離婚 野菜嫌い巡り指摘
    10. 10. 大阪のキャンプ場に遺体 母娘か
    1. 11. 大谷 二刀流「最後の機会かな」
    2. 12. 母も解けず検索…小6の面積問題
    3. 13. さや香・新山 馬券105万円的中
    4. 14. エスカレーター停止せず男児死亡
    5. 15. 津田「鬼レンチャン」ギャラ暴露
    6. 16. 鄭大世氏、現在の借金額は5億円
    7. 17. ギューギューで息もできない...小学生の姉と弟がもみくちゃ　「おーい」のひと声で人生激変！？（石川県・50代女性）
    8. 18. CUTIE STREET・古澤里紗　転倒し左足首を剥離骨折　「レコ大」などは椅子に座って出演へ
    9. 19. 新井浩文が仕事復帰 20年に服役
    10. 20. ブリジット・バルドー氏死去 仏
    1. 1. エスカレーター 5歳男児が死亡
    2. 2. 2人刺殺 被害者の夫が土下座し涙
    3. 3. 撤収作業中に男性転落 意識不明
    4. 4. 大阪のキャンプ場に遺体 母娘か
    5. 5. エスカレーター停止せず男児死亡
    6. 6. 【独自】障害年金、医師の判定を破棄　機構職員、ひそかにやり直し
    7. 7. 宝くじ2回高額当せん 女性の後悔
    8. 8. スキー場運営会社「責任感じる」
    9. 9. 23区家庭ゴミ有料化 知事が強調
    10. 10. 佳子さま結婚を躊躇? 2つの理由
    1. 11. 生理用品ついたまま…凄すぎる妻
    2. 12. 女がラブホに侵入か 理解できず
    3. 13. 女性芸人 悪性リンパ腫から復帰
    4. 14. 母が20歳上と再婚 12歳が本音
    5. 15. 市役所誤る シンママ借金250万に
    6. 16. JR四国の運転士が発車時刻に遅刻　列車の出発が遅れる…　
    7. 17. 死の危険 風呂を避けるべき症状
    8. 18. 【映像】「グエー死んだンゴ」で広がった支援の輪…亡くなった大学生の投稿ががん研究への寄付を生む現象に
    9. 19. エスカレーターに挟まれ5歳重体
    10. 20. 羽田空港バス乗務員がはしか感染
    1. 1. 母も解けず検索…小6の面積問題
    2. 2. 23区家庭ごみ有料化案 痛烈皮肉
    3. 3. 新幹線で悪質行為 怒りの声続出
    4. 4. 工場で15人重軽傷 いじめ被害か
    5. 5. 上野公園トイレ改修「不安です」
    6. 6. 朝に体動かず 中1ついに逸脱行動
    7. 7. 女性向け風俗店 利用者の訴え
    8. 8. なぜ? 東京消防庁から悲痛な訴え
    9. 9. おこめ券 無駄遣いに終わる理由
    10. 10. 「座席トラブル」なぜ起きる?
    1. 11. 娘が巨額脱税か 父は元参院議員
    2. 12. 「旦那さん浮気してる」DMで発覚
    3. 13. 「闇深すぎる」元県議急逝に衝撃
    4. 14. 仕事が倍速になる PCの基本ワザ
    5. 15. スマホない時代何して過ごした?
    6. 16. 米政治を動かす宗教勢力「福音派」の正体、中絶問題を軸に巨大化した政治力とホワイトハウスへの影響力
    7. 17. 愛子さま 大学時代に片思いか
    8. 18. 今後どうなる? S&P500の価値
    9. 19. 神谷代表「バリア」発言に騒然
    10. 20. 小室さん緊急帰国? 大学で感染者
    1. 1. 台湾北東部でM7.0の地震が発生
    2. 2. NYの地下鉄カード 販売終了へ
    3. 3. 若者の深刻な「ニュース離れ」
    4. 4. 価値の低い労働 韓国で急増か
    5. 5. 若者に有給のギャップイヤー制度
    6. 6. 韓国 75歳以上の貧困問題深刻
    7. 7. 中国が比に圧力かける背景
    8. 8. チョさん巡る韓国の反応に奇怪
    9. 9. 「新冷戦」の主戦場にアフリカ
    10. 10. ミャンマーで物議 見せかけか
    1. 11. 韓流ドラマ分析 視聴者沸き返る
    2. 12. 18歳以下お断りな「成人向けゾーン」に並ぶフィギュアの数々を見てきました
    3. 13. FBI本部庁舎 永久閉鎖の方針発表
    4. 14. 財閥家の娘アイドル 後悔ない
    5. 15. 西アフリカ「非常事態」情勢悪化
    6. 16. 2026年「新中国学プログラム」博士課程などが全世界対象に参加者募集―中国
    7. 17. 南京地下鉄4号線、2期工事の長江トンネルが貫通
    8. 18. 米大統領 ウ大統領と会談へ
    9. 19. 高い所に登って新年の健康祈願　中国・成都
    10. 20. 不用意なAI導入 企業は見誤る
    1. 1. 雅子さま「何人でも産みたい」
    2. 2. 凡人が副業月収100万達成する術
    3. 3. 福岡発祥ひよ子 なぜ東京土産?
    4. 4. 息子夫婦の帰省を喜べない親
    5. 5. 京都の混雑状況、150％が100%に
    6. 6. 月5000円の投資「意味ある」理由
    7. 7. おにぎり1000円の時代が到来か
    8. 8. 大阪「負の遺産」複合施設の今
    9. 9. 「住宅ローン控除」の注意点
    10. 10. 4人でスマホ代月3万円超は高い?
    1. 11. プラズマ乳酸菌入り飲料が成長
    2. 12. 年金だけ取り崩す夫婦に懸念も
    3. 13. 午後の紅茶 果汁は紅茶で作った?
    4. 14. 「生前贈与の失敗パターン」3選
    5. 15. 速読は損? 脳神経科学者が解説
    6. 16. 「定年=引退」は古い? 実態は
    7. 17. ローソン クレーンゲーム難しい?
    8. 18. 【カルディの初売り】コーヒー福袋3種が登場、いずれも限定トートバッグ付き
    9. 19. 9割が見落とす? 株の隠し場所
    10. 20. 高速道路 劣化が深刻化のワケ
    1. 1. CoCo壱「贅沢してないのに割高」
    2. 2. 新iOS 26の便利な機能使い道3つ
    3. 3. PayPay JRAサービスと連携開始
    4. 4. 露サイバー犯罪者に関係か 発見
    5. 5. Apple、ペン入力に対応した新しいタブレット「iPad mini（第5世代）」と「iPad Air（第3世代）」を発表！3月末に発売され、価格は4万9464円からと5万9184円からに
    6. 6. ケースを撮影して豪華賞品をゲット!!「#ASUSケースをさらせ RT＆フォトキャンペーン」
    7. 7. 大多数のPCでは4K表示不可能？液タブCintiq Pro 16の表示問題についてワコムに聞いた：橋本新義レポート
    8. 8. 「 プライバシー に関する枠組みの大部分は欺瞞だ」：データプライバシーで攻勢に出るFTCの狙い
    9. 9. 柔らかいハイライトが特徴。独自フィルター搭載のハイエンドコンデジ「RICOH GR IV HDF」
    10. 10. カラー電子書籍リーダー「Bigme 7″ B751C」を試す！Android搭載でペン入力やAI文字起こし対応で7インチタブレットとして使える【レビュー】
    1. 11. Apple Watchに名作FPSゲームの「Quake」を移植した猛者が登場、画面のタップや傾きでプレイ可能
    2. 12. ASUSの最強ゲーミングスマホ「ROG Phone 7 Ultimate」レビュー 電動開閉カバーと冷却ユニットで強力な熱排出を実現
    3. 13. 航空祭に行こう！ 美ら島エアフェスタ2025（12月14日開催）
    4. 14. 2025年購入のレンズ 1つが正解
    5. 15. 自分専用のフィットするイヤホン
    6. 16. お風呂でも快適ストリーミング生活、アイ・オー・データ「WN-G300EXP」
    7. 17. ネオスマートペンを買う、手書きメモがデータになるはずが……（辛酸なめ子）
    8. 18. Amazonロッカーで商品を受け取る方法、設置場所の探し方
    9. 19. 省エネ性能の高さで人気のシャープドラム式洗濯乾燥機、新製品はモモンガの風でシワ伸ばしも
    10. 20. 中華フラッグシップスマホ「OnePlus 13」登場、「Snapdragon 8 Elite」搭載でRAM容量は最大24GB
    1. 1. ダル 元妻の息子との親子S公開
    2. 2. 三浦知良 J3福島にレンタル移籍
    3. 3. 中国超級リーグの平野美宇を称賛
    4. 4. ドラマ効果で有馬売り上げ大幅増
    5. 5. 落合氏 GG賞に「1票足りない」
    6. 6. 大谷翔平「兄貴分?」に言及
    7. 7. 置き石マーキング 被害額1350万
    8. 8. 井上尚弥のパンチに海外驚き
    9. 9. 箱根駅伝 優勝争いの本命「5強」
    10. 10. 藤岡康太さんの遺影 最後の戦い
    1. 11. デカキン 有馬4年連続的中を告白
    2. 12. NHKで大谷翔平の特集が放送へ
    3. 13. 高校サッカー 徳島が白星発進
    4. 14. 阿部詩の変ぼう姿にネット騒然
    5. 15. 井上尚弥 年間4試合終え充実
    6. 16. 井上尚弥 ピカソに判定で完勝
    7. 17. G1有馬 各世代の実力馬が顔揃い
    8. 18. 岡本和真 差し迫った動きはない
    9. 19. パシヤス氏 WBC米代表に本気度
    10. 20. 侍J8人先行発表 井端監督が示唆
    1. 1. 芦田愛菜、世界遺産検定1級合格を明かす「私もちょっと頑張ってみようかなと」
    2. 2. 人気YouTuber、有馬記念で2000万円超えの払戻 “4年連続1000万円超え”報告に驚きの声相次ぐ「ロイヤルファミリー馬券です」
    3. 3. 「30代って女子?」に柏木が苦笑
    4. 4. 堂本光一 お相手は元女優か
    5. 5. スピード離婚 野菜嫌い巡り指摘
    6. 6. 大谷 二刀流「最後の機会かな」
    7. 7. さや香・新山 馬券105万円的中
    8. 8. 津田「鬼レンチャン」ギャラ暴露
    9. 9. 鄭大世氏、現在の借金額は5億円
    10. 10. CUTIE STREET・古澤里紗　転倒し左足首を剥離骨折　「レコ大」などは椅子に座って出演へ
    1. 11. 新井浩文が仕事復帰 20年に服役
    2. 12. ブリジット・バルドー氏死去 仏
    3. 13. May'n、ギタリストとの結婚報告
    4. 14. もう死ぬと…光浦靖子が悩み告白
    5. 15. くっさ! 芸人の放つ臭いに悶絶
    6. 16. 関根勤 プレバト出ない理由説明
    7. 17. 粗品「競馬おもろないんじゃぁ」
    8. 18. 『D.U.N.K.』第4章開催決定　BE:FIRST同期・INIが“念願”初登場　HANAもガールズグループ初の参戦【出演者一覧】
    9. 19. 胸が大きくて苦情殺到 悔しい
    10. 20. 【紅白リハ】Mrs. GREEN APPLE、紅白大トリ「光栄」　大森元貴は今年もはんてんで登場「ドキドキしちゃう」
    1. 1. 50代に向けて手放してよかった品
    2. 2. 日本で「燃え尽きる人」が急増中
    3. 3. 「オートファジー」の知識とは
    4. 4. 心くすぐるセリアのキャラポーチ
    5. 5. ハニーズ 即戦力となるコート
    6. 6. 大胆よりさりげない肌見せコーデ
    7. 7. しまむらの新作で脱地感コーデ
    8. 8. DAISO 人気スキンケア商品初展開
    9. 9. 軽くてお洒落 しまむら購入品
    10. 10. 腰まわりのもたつき解消へ。１日10回【くびれ印象を取り戻す】簡単エクササイズ
    1. 11. 声で分かる「接客業のすごい客」
    2. 12. 同じツヤでもツヤが出るケア用品
    3. 13. 業スーで買いたい「冷凍食品」
    4. 14. 「付き合う前に一線を越えてしまって…」本命相手にミスを犯した、女の憂鬱
    5. 15. 「ズートピア2」病院で特別上映
    6. 16. アイドル「眼球取って洗える」
    7. 17. ノーブラの新時代！no-buのブラレスウェア新商品で冬の快適さを手に入れる
    8. 18. 12星座占い 今日の運勢を診断
    9. 19. 乙女座2026年「転換期」の1年
    10. 20. BarbourとGANNI 4度目のコラボ