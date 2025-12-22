【スカッと漫画】ネチネチ絡むクレーマーに「いつまでかかるの？」と割り込み！絶望から一転、マダムの神対応に涙【作者に聞く】
接客業をしていると暴言を吐かれたり、クレームを言われたりして落ち込むことがある。しかし、悪いことばかりではない。「多くの方は良識のある優しいお客様です。そういったお客様に出会えたり話したりしていると『人っていいな』と思える瞬間があって、それが販売の仕事を続けるモチベーションになっています」と語るタジマオオカさん(@pu92yu)。
■ネチネチ続くクレームにマダムが介入
デパートで接客業をしているタジマオオカさんは、多くの人と接するため、「もっとかわいい子が売らないと売れない」「デパートに言えばおまえなんかクビだからな」と、脅迫めいた発言をされたこともあるという。
その日も、接客態度が悪いから値引きしろと、ネチネチとクレームを言い続ける客に対応していた。すると、「ちょっと店員さん！」と上品なマダムが声をかけてきた。「いつまでかかるの？」「急いでるんだけど！」と強い口調で言われ、タジマさんはクレーマー対応で手一杯だったため、客を待たせていることに気づかなかった。
しかし、マダムの言葉を聞いたクレーマーは、罰が悪くなったようでそそくさと撤退。そこでマダムは「ああいう人嫌いなのよね」と一言つぶやいた。すべては計算づくで、間に入ってくれたのである。
■声のトーンでわかった「助け船」
困っているときに助けてくれた当時の心境について、タジマさんは次のように振り返る。
「絡まれている状況で、間に割って入ってくる方というのは本当に稀なので、最初は『えっ？』と呆気にとられました。助けていただいたあとは、ありがたい気持ちと同時にお客様にこんなことをしていただいて申し訳ないという思いもありました」
マダムの一見クレームのように思える助け方は非常に巧みだった。
「これは、漫画の表現力が足りてない部分がありまして…。一見クレームのような言い方ですが、声のトーンや雰囲気から私へのクレームではないことがすぐわかりました。ですが、このように助けてくれるとは全く考えていませんでした。同業者の方か接客の御経験がある方なのかな？と思いました」
■颯爽と去っていったマダム
その後、タジマさんは「助けてくださってありがとうございました、とお礼を伝えさせていただきました。助けてくれたお客様はすぐにその場を離れてしまい、特に何かを話したということはありません。私のなかではとてもありがたく、大きな出来事でしたが、この方にとってはごく自然な行動だったのだと思います。そういった部分でも素敵な方だと思いました」と語った。
最近ではカスタマーハラスメントが社会問題化しているが、第三者のスマートな介入でクレーマーが退散したこのエピソード。X(旧Twitter)に投稿されると、神対応なマダムに称賛の声が集まり、19万いいねを記録した。
■取材協力：タジマオオカ(@pu92yu)
