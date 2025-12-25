25日、警察は特殊詐欺に関与したとして、山形県鮭川村の介護士の女（53）を逮捕したと発表しました。 警察によりますと女は、名前が明らかになっていない者と共謀して、11月14日に寒河江市内に住む80代女性の家に警察官を装って電話をかけ、「口座から不正な出金があり、被害回復のためにはキャッシュカードを預かる必要がある」などとウソの説明したといいます。 その後、被害者からキャッシュカード1枚をだまし取