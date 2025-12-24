今年はキットカットで簡単クリスマス♡ ネスレ日本から期間限定でサンタ型キットカット登場
ネスレ日本は“サンタ型キットカット”「キットカット ホリデイサンタ」を11月4日より期間限定で発売しています。
今年は時間もコストもかけすぎずに、手軽に自宅や職場でクリスマスを楽しむ方が増えているトレンドから「サクッと簡単ホリデー気分」がテーマに。
プレゼント交換やパーティーなど、様々なクリスマスシーンに対応するラインナップを紹介します！
■シェアにも、自分用にもぴったり！ クリスマスを彩る華やかなパッケージ
「キットカット ホリデイサンタ」は通常のキットカット製品とは形状が異なる見た目や華やかなパッケージが人気を呼び、冬の定番商品となっています。登場から4年目となる今年は、大人数でのシェアにぴったりな大袋タイプや、クリスマスツリーのオーナメントにも活用できるオーナメント缶タイプなど5種類が展開されます。
6個入りで、自分用やカジュアルギフトにもぴったりな小袋タイプです。
12個入りで、職場の同僚や家族・友人など大人数でのシェアにもおすすめな大袋タイプです。
クリスマス感満載の、ツリー型のギフトボックスタイプ。シェアにもぴったりです。
◇キットカット ホリデイサンタ ハートオーナメント缶 3個入り
食べ終わった後はクリスマスツリーに飾って楽しめる、かわいらしいデザインのオーナメント缶タイプです。
◇キットカット ホリデイサンタ パーティーボックス 35個入り
35個入りと大容量のギフトボックスタイプです。パーティーの他、手土産にもおすすめです。
各製品の個包装正面には「Xmas!」、「Thx!」、「For U」など、6種類のメッセージがデザインされています。また、裏面には手書きメッセージ欄もあり、ちょっとした気持ちをカジュアルに伝えることができるのだとか。
赤を基調としたクリスマスらしいパッケージと、お座りサンタのかわいらしいビジュアルはホリデーにぴったり。ぜひ、キットカット ホリデイサンタで楽しいクリスマスを過ごしてみてくださいね。
■商品概要
・「キットカット ホリデイサンタ（6個）」540円
・「キットカット ホリデイサンタ シェアバッグ（12個）」1,050円
・「キットカット ホリデイサンタ ツリーボックス（8個）」1,080円
・「キットカット ホリデイサンタ ハートオーナメント缶（3個）」1,080円
・「キットカット ホリデイサンタ パーティーボックス（35個）」3,000円
