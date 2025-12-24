¥À¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡¦MAX¤ÎLINA¡Ê48ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª Ç¯ËöÇú¾Ð4»þ´ÖSP¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹¬¤»¤ÎÀäÄº¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÆü¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åË¬¤ì¤¿¡È¾×·â¤ÎÅ¸³«¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤ÁÍ­Ì¾¿Í¡×¤¬½¸¹ç¤·¡¢¡È¤³¤¸¤é¤»»äÀ¸³è¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±SP¡É¤ÈÂê¤·¤ÆÊüÁ÷¡£MAX¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¤ÎÆÈ¿È¤Ç¤¢¤ëLINA¤À¤¬¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ