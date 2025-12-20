【プレミアリーグ第17節】(ヴィラ・パーク)アストン・ビラ 2-1(前半1-1)マンチェスター・U<得点者>[ア]モーガン・ロジャーズ2(45分、57分)[マ]マテウス・クーニャ(45分+3)<警告>[ア]ラマレ・ボハルデ(90分+2)[マ]マヌエル・ウガルテ(68分)、ディオゴ・ダロト(72分)観衆:43,157人