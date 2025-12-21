上野動物園を訪れた際に購入した「竹皮パンダ弁当」。パンダをモチーフにした可愛らしい弁当かと思いきや、渡されたのは一見すると時代劇に出てきそうな竹皮の包みでした。【写真】包装が“渋すぎる”お弁当はこちら渋い外装と可愛い中身の写真がXに投稿されると、そのギャップに「ガチで竹皮だったのか」「他の動物でもやって欲しい」と注目が集まり、1.9万件を超える「いいね」がつきました。投稿したのは、普段は美術館や展示会