就役後としては今回が初めての通過台湾国防部は2025年12月17日、中国人民解放軍海軍の最新鋭空母「福建」が台湾海峡を通過した際に撮影された画像を公開しました。【なにも積んでない…？】これが、台湾海峡を通過した空母「福建」です（画像）同艦が台湾海峡を通過したのは12月16日で、台湾海軍が状況を監視し、必要な対応を行ったとしています。「福建」が台湾海峡を通過したのは、就役前の9月12日に海上試験の一環として実