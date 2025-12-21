就役後としては今回が初めての通過

台湾国防部は2025年12月17日、中国人民解放軍海軍の最新鋭空母「福建」が台湾海峡を通過した際に撮影された画像を公開しました。

【なにも積んでない…？】これが、台湾海峡を通過した空母「福建」です（画像）

同艦が台湾海峡を通過したのは12月16日で、台湾海軍が状況を監視し、必要な対応を行ったとしています。「福建」が台湾海峡を通過したのは、就役前の9月12日に海上試験の一環として実施されて以来となりますが、就役後としては今回が初めてとみられます。

今回の航行について、台湾の顧立雄（ウェリントン・クー）国防部長は、「整備のため、上海・長興島の造船所へ戻る途中とみられる。軍事的な行動は確認されなかった」と述べています。護衛艦艇の有無については明らかにされていません。

公開された画像では、飛行甲板上に航空機の姿は確認できず、整備目的での航行である可能性が高いことを示しています。一方で、空母運用の訓練海域である渤海湾へ向かう可能性も指摘されています。

「福建」については、11月18日に台湾近海で空母打撃群を編成し、初の海上訓練を実施したことが、台湾国防部により確認されています。

同艦は11月5日に就役したばかりの最新鋭空母で、人民解放軍海軍の空母としては3隻目となります。最大の特徴は、これまでの2隻のようなスキージャンプ式飛行甲板ではなく、艦首から艦尾まで続くフラットな全通甲板を採用し、電磁力で作動するリニアカタパルトを搭載している点です。これはアメリカ海軍のフォード級空母に続き、世界で2例目の採用となります。

全長約320m、最大幅約80mで、アメリカ海軍の原子力空母ほどではありませんが、かなりの艦載機搭載能力を持つ空母であると予想されています。