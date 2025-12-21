12月21日（日）の『新婚さんいらっしゃい！』は、年に一度の笑いの祭典『M-1グランプリ2025』の放送日にちなんで、愛と笑いの祭典「新婚-1グランプリ2025」が放送される。特別ゲストは、『M-1グランプリ2021』王者、錦鯉の長谷川雅紀と渡辺隆。ボケの長谷川は昨年8月に53歳で結婚したが、交際8年間で会った回数はたった15回。そして、最長で3年2カ月も会っていなかったというエピソードにMCの藤井隆と井上咲楽も驚くことに。「新婚