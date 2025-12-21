2025年話題となった“新婚さん”ランキング！TOP3にはMCにとって「今年最も衝撃の出会い」

12月21日（日）の『新婚さんいらっしゃい！』は、年に一度の笑いの祭典『M-1グランプリ2025』の放送日にちなんで、愛と笑いの祭典「新婚-1グランプリ2025」が放送される。

特別ゲストは、『M-1グランプリ2021』王者、錦鯉の長谷川雅紀と渡辺隆。ボケの長谷川は昨年8月に53歳で結婚したが、交際8年間で会った回数はたった15回。そして、最長で3年2カ月も会っていなかったというエピソードにMCの藤井隆と井上咲楽も驚くことに。

「新婚-1グランプリ2025」では、今年登場した42組の中から番組SNSやネットニュースの閲覧数など番組独自の指標をもとに、話題となった新婚さんをランキング形式で発表する。

歌舞伎界期待の女形・中村米吉夫妻、プロ囲碁棋士同士の横塚力と藤沢里菜夫妻、九州朝日放送の長岡大雅アナウンサーと元テレビ宮崎の武田華奈アナウンサー夫妻、さらに作家・岸田奈美さんと京都のお寺の副住職などがランクインするなか、スタジオトークでは新婚の錦鯉・長谷川の話題に。

プロポーズはとくにしていないというが、振り返ってみれば「結婚したら携帯をファミリープランにできるね」という一言がそうだったんじゃないかと語る長谷川に、「安くしたいだけじゃねーか」とツッコむ渡辺。渡辺が長谷川の妻と初めて会ったのは今年8月だったそうで、紹介されるまで実在しないのではと疑っていたという。

トップスリーの発表では、MC陣にとっても「今年もっとも衝撃の出会い」だったという大阪府の28歳と29歳の夫妻が第3位にランクインする。

妻が加害者、夫が被害者の交通事故がきっかけとなった恋物語を再現ドラマで紹介。追突された夫は妻の車の助手席に乗り込んで個人情報を確認するが、次の瞬間「今日、花火大会があるんだけど一緒に観に行かない？」という衝撃の一言を…。

第2位は、“同級生の娘”と結婚した香川県に住む30歳差のカップル。53歳の夫と妻の母は、30年来の友人で、当然のごとく反対されていたものの好きすぎて24歳の妻にプロポーズした。夫と母も知らない交際の瞬間を本人たちが再現ドラマで熱演し、妻の母は「笑えますね」とあきれ顔だった。

そして栄えある第1位は、“同級生のおかん”と結婚した静岡県の33歳と54歳の夫妻。初対面は授業参観で、中学の3年間は娘と同じクラスだった夫。すでに孫が4人もいた妻を射止めた衝撃の方法を自ら出演の再現ドラマで伝える。

一連の新婚さんたちのエピソードに、長谷川は「真実は小説よりも奇なり」と素直に驚き、47歳独身の渡辺は自分にも逃している出会いが意外にありそうだと反省する。今後は気を抜けないと奮起した渡辺に、MC陣が番組出場を促すこととなった。