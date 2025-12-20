松若風馬騎手＝栗東・フリー＝は１２月２０日、中山１１Ｒ・ターコイズＳ・Ｇ３（牝馬限定、芝１６００メートル＝１６頭立て）をドロップオブライト（牝６歳、栗東・福永祐一厩舎、父トーセンラー）で勝利。１４年３月１日の初騎乗から７６９９戦目でＪＲＡ通算５００勝を達成した。２０年高松宮記念を含むＪＲＡ重賞１３勝（Ｇ１・１勝）。松若風馬騎手「今年中に５００勝を決められて良かったなと思います。今年の夏はたくさ