Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿º´²ì´Ø¤Ç¤Ï19Æü¤âºÒ³²¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬¸½¾ì¤ËÆþ¤ë°ìÊý¡¢²¾½»¤Þ¤¤¤È¤Ê¤ë2¼¡Êç½¸¤Î»Ô±Ä½»Âð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆþµï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÁ´²õ93À¤ÂÓ¤Î½»¤Þ¤¤¤ËÌÜ½è»Ô±Ä½»Âð¡Ö2¼¡Êç½¸Ê¬¡×¤ÎÆþµï³«»Ï¤È¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°º´²ì´ØÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ ¸½¾ì¤Ç¤Ï19Æü¸áÁ°9»þ¤«¤éµ¬À©¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÂçÊ¬»Ô¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬¾Æ¤±¤¿ÃÝé®¤òÈ²ºÎ¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£ º´²ì´Ø¤Ç¤Ïº£½µ¤«¤éµ¬À©¥¨¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬²Ä