元首相・小泉純一郎氏が18日までに更新されたYouTube「たけだ良太の良チャンネル」にゲスト出演。次男の小泉進次郎防衛大臣が、今年10月に行われた自民党総裁選で敗れた件について言及する場面があった。元総務大臣・武田良太氏から「ご子息も総裁選挙で頑張って」と話を振られると、純一郎氏は「ちょっと早いよ」と一言。武田氏が「一回やるごとにちょっと剥けていきますよね」というと、純一郎氏は「そう。だんだん成長