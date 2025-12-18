ストリーミング再生数10億回以上の「怪獣の花唄」などのヒット曲を持つアーティスト・Vaundyが12月14日、「日曜日の初耳学」に登場。林修を聞き手に、楽曲制作のプロセスやモノづくりへの思いを語った。今回は史上初の「情熱大陸」とのコラボ企画。「日曜日の初耳学」のインタビューと「情熱大陸」の密着映像で明らかになったVaundyの非凡さに、視聴者からも「考え方と言葉の説得力がすごい」「言葉選びがレベチ！」といった驚きの