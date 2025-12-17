―対策強化は待ったなしの国策テーマ、国内事業者の結集が関連株の刺激に― 政府の サイバーセキュリティ推進専門家会議は、8日に開いた第3回会合で新たな戦略案を了承した。これを受けて今月中にも今後5年間で実施すべき諸施策の目標や実施方針を示した新たな「サイバーセキュリティ戦略」が閣議決定される見通しだ。9日に国内のセキュリティー製品やサービスの開発・支援などに携