17日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比190円高の4万9650円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万9383.29円に対しては266.71円高。出来高は9025枚だった。 TOPIX先物期近は3380ポイントと前日比6ポイント高、TOPIX現物終値比9.50ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 49650+1909025 日経225mini