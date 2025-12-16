　17日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比190円高の4万9650円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万9383.29円に対しては266.71円高。出来高は9025枚だった。

　TOPIX先物期近は3380ポイントと前日比6ポイント高、TOPIX現物終値比9.50ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49650　　　　　+190　　　　9025
日経225mini 　　　　　　 49680　　　　　+220　　　226494
TOPIX先物 　　　　　　　　3380　　　　　　+6　　　 12215
JPX日経400先物　　　　　 30540　　　　　+135　　　　 946
グロース指数先物　　　　　 641　　　　　　+6　　　　1231
東証REIT指数先物　　売買不成立

