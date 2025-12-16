日経225先物：17日夜間取引終値＝190円高、4万9650円
17日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比190円高の4万9650円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万9383.29円に対しては266.71円高。出来高は9025枚だった。
TOPIX先物期近は3380ポイントと前日比6ポイント高、TOPIX現物終値比9.50ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49650 +190 9025
日経225mini 49680 +220 226494
TOPIX先物 3380 +6 12215
JPX日経400先物 30540 +135 946
グロース指数先物 641 +6 1231
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3380ポイントと前日比6ポイント高、TOPIX現物終値比9.50ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49650 +190 9025
日経225mini 49680 +220 226494
TOPIX先物 3380 +6 12215
JPX日経400先物 30540 +135 946
グロース指数先物 641 +6 1231
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース