「サムワン・ユー・ラヴド」などのヒット曲で知られる歌手ルイス・キャパルディが、テイラー・スウィフトとの不仲説を強く否定した。2人は10月に英トーク番組「グラハム・ノートン・ショー」に出演した際、ルイスが新EPについて「話してはいけなかった」と発言したことから、テイラーが自身の新作「ザ・ライフ・オブ・ア・ショーガール」から注目を奪われないように制止したの