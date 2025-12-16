東証プライム市場に上場している個別株式について、2025年12月15日（月）の騰落率ランキングをお伝えします。〈東証プライム市場〉個別銘柄の値上がりトップ31位：フィットイージー〈212A〉……前日比+500円（+21.18%）／終値2,861円【売買材料】12月12日（金）取引時間終了後、同社は25年10月期決算とあわせて26年10月期の業績・配当予想を発表。大幅な増収増益で過去最高益を更新する見通しを示した。加えて、今期の配当を年46円