東証プライム市場に上場している個別株式について、2025年12月15日（月）の騰落率ランキングをお伝えします。

〈東証プライム市場〉個別銘柄の値上がりトップ3

1位：フィットイージー〈212A〉……前日比+500円（+21.18%）／終値2,861円

【売買材料】

12月12日（金）取引時間終了後、同社は25年10月期決算とあわせて26年10月期の業績・配当予想を発表。大幅な増収増益で過去最高益を更新する見通しを示した。加えて、今期の配当を年46円（前期比＋21円）としており、これらが好感されストップ高まで買われた。

2位：ホギメディカル〈3593〉……前日比+1,000円（+17.39%）／終値6,750円

【売買材料】

当日15:00ごろ、日本経済新聞電子版の「投資ファンドの米カーライル・グループが手術用品のホギメディカルを買収」との報道を受け急騰。ストップ高まで買われた。

3位：メディカル・データ・ビジョン〈3902〉……前日比+80円（+17.32%）／終値542円

【売買材料】

日本経済新聞電子版の12月13日報「日本生命保険がメディカル・データ・ビジョン（MDV）を買収」を受けてストップ高まで買われた。

〈東証プライム市場〉個別銘柄の値下がりワースト3

1位：KLab〈3656〉……前日比−35円（−8.64%）／終値370円

【売買材料】

当日は特段個別の売買材料見当たらず。前営業日に急騰していたことから、利益確定売りが優勢となった模様。

2位：日本製鋼所〈5631〉……前日比−706円（−7.90%）／終値8,234円

【売買材料】

当日は特段個別の売買材料見当たらず。

3位：キオクシアホールディングス〈285A〉……前日比−690円（−6.98%）／終値9,200円

【売買材料】

12月12日（金）の米国株市場で、工場を共同運営する米サンディスクが前日比14.66％安と急落しており、これが嫌気されたとみられている。