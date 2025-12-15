台湾から北海道の札幌に向かう飛行機の中でモバイルバッテリーから出火し、機内が緊迫した状態となりました。SNSに投稿された映像によりますと、機内が煙につつまれ、客室乗務員らがペットボトルの水で消火作業にあたり、乗客が咳き込みながら火元から逃げる様子が確認できます。台湾メディアによりますと13日、台湾から札幌に飛行中のタイ・アジア航空の機内で乗客が持ち込んだモバイルバッテリーから出火しました。台湾メディア