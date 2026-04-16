恋人と出かける海外旅行は格別に楽しいもの。とはいえ、一度も国外に出たことがない彼氏の場合、プライドが邪魔して素直についてきてくれないかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性249名に聞いたアンケートを参考に、「『俺、海外なんて行ったことないし』と躊躇する彼氏をうまく誘い出す一言９パターン」をご紹介します。【１】「手続きは私が全部やるから」と旅の手配を一手に引き受ける「行ったことがない人は