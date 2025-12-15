１２日の米株式市場で、ＮＹダウは前営業日比２４５．９６ドル安の４万８４５８．０５ドルとなり、３日ぶりに反落した。決算を発表したブロードコム＜AVGO＞が急落し、ＡＩ関連株への過度な先高期待が後退。ハイテク関連株全般に売り圧力が掛かり、ナスダック総合株価指数の下落率は１．７％近くに上った。週末とあって主力株には持ち高調整目的の売りもかさんだ。 キャタピラー＜CAT＞やゴールドマン・