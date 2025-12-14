全国各地から厳選された絶品アイスが集う「冬のあいぱく Premium TOKYO 2026」が、2026年1月9日（金）〜2026年1月18日（日）の期間、東京・新宿にある新宿住友ビル 三角広場で開催される。【写真】日の丸弁当そっくりのアイスも！個性的なラインナップ一覧■温かい屋内空間でアイスを堪能今回5年ぶりの冬季開催となる「冬のあいぱく Premium TOKYO 2026」は、温かい屋内空間で、冬だからこそ味わえる30ブランド100種類以上の