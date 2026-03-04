台湾メディアの自由時報は2日、成田空港で中国人女性が金のブレスレットを盗まれる被害に遭ったものの、後に犯人も中国人であることが判明したと報じた。被害に遭ったという中国人女性は先日、中国のSNS・小紅書（RED）で「日本の成田空港で同胞に盗まれた」と題する文章を投稿した。それによると、女性は成田空港から早朝の便で黒龍江省ハルビン市に向かう予定だったが、保安検査を受けた際に外した金のブレスレットがベルトコン