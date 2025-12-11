DeNAが、来季新外国人としてショーン・レイノルズ投手（27＝前パドレス）と契約合意したと、ニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン記者が9日（日本時間10日）に伝えた。2メートル3、113キロの超大型右腕で、16年ドラフト4巡目でマーリンズに外野手として入団。21年に投手に転向し、昨年パドレスでメジャーデビューした。今季は主に中継ぎで19試合に投げて0勝1敗、2ホールド、防御率5・33で、11月にノンテンダーFAとなっ