サイバートラストが３日続伸している。９日の取引終了後、同社の「ｉＴｒｕｓｔ本人確認サービス」で今年９月から提供している「ｍｄｏｃ取得機能」と「ｍｄｏｃ検証サービスＡＰＩ」が、ＥＬＥＭＥＮＴＳ子会社のＬｉｑｕｉｄに採用されたと発表しており、好材料視されている。 「ｍｄｏｃ」は、国際標準規格で規定されているデジタル身分証の技術方式で、マイナンバーカードの情報をｍｄｏ