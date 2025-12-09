サンワサプライ株式会社は、物流倉庫などのピッキング作業で使用する際、軽量なので、女性でも扱いやすいアルミ製パイプカート「CART-FA15PRA」を発売した。日本社製の安定したキャスターを使用し、75リットル仕様の折りたたみコンテナの出し入れがしやすいオープン構造を採用している。屋内外での使用が可能で、コンパクトで効率的な作業をサポートする。■75リットルの折りコンを収納できるピッキングカート75L折りたたみコンテ