調査会社によるアンケートの結果、冬のボーナスを去年より増やすと答えた企業は2割強でした。ことしの冬のボーナスについて、企業のおよそ8割が支給する予定で、全体のうち22.7パーセントの企業が、去年より従業員1人当たりの平均支給額を増やすことがわかりました。これは帝国データバンクが、全国の企業1万207社を調査をした結果によるものです。特にコメの高値販売などを背景に、農林水産関連の業種では32.5パーセントの企業が