ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、オシャレに体型カバーもできる、ディズニーデザイン「ダンボールニットのコクーンコート」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「ダンボールニットのコクーンコート」ミッキーモチーフ © Disney 価格：12,900円