フロントにミッキーモチーフの刺繍入り！ベルメゾン ディズニー「ダンボールニットのコクーンコート」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、オシャレに体型カバーもできる、ディズニーデザイン「ダンボールニットのコクーンコート」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「ダンボールニットのコクーンコート」ミッキーモチーフ
© Disney
価格：12,900円（税込）
サイズ：S、M、L、LL
前：中央ヒヨクボタン留め、左右ポケット
裏地あり
生地：＜カットソー＞綿70％、ポリエステル25％、ポリウレタン5％（ダンボールニット）、【裏地】＜織物＞ポリエステル100％（タフタ）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
ダンボールニット素材で軽く羽織れるコート。
ふんわりしたコクーンシルエットで、オシャレに体型カバーもできます！
明るめのカラーなのもポイント◎
© Disney
フロント部分にはさりげなくミッキーモチーフの刺繍が☆
ゴールドや白の糸で上品にあしらわれています。
© Disney
コクーンシルエットはパンツスタイルにもスカートスタイルにも合わせやすく、前ボタンは開け着ても閉めて着ても可愛い◎
様々なコーディネートに重宝します。
© Disney
＜素材アップ＞
身生地はもっちりと肉厚で軽いダンボールニット素材を使用しています。
シンプルなデザインなのでデイリー使いはもちろん、通学や通勤時にも活躍しそう。
おしゃれに体型カバーもできる、ディズニーデザイン「ダンボールニットのコクーンコート」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
