ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、オシャレに体型カバーもできる、ディズニーデザイン「ダンボールニットのコクーンコート」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ダンボールニットのコクーンコート」ミッキーモチーフ

© Disney

価格：12,900円（税込）

サイズ：S、M、L、LL

前：中央ヒヨクボタン留め、左右ポケット

裏地あり

生地：＜カットソー＞綿70％、ポリエステル25％、ポリウレタン5％（ダンボールニット）、【裏地】＜織物＞ポリエステル100％（タフタ）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ダンボールニット素材で軽く羽織れるコート。

ふんわりしたコクーンシルエットで、オシャレに体型カバーもできます！

明るめのカラーなのもポイント◎

© Disney

フロント部分にはさりげなくミッキーモチーフの刺繍が☆

ゴールドや白の糸で上品にあしらわれています。

© Disney

コクーンシルエットはパンツスタイルにもスカートスタイルにも合わせやすく、前ボタンは開け着ても閉めて着ても可愛い◎

様々なコーディネートに重宝します。

© Disney

＜素材アップ＞

身生地はもっちりと肉厚で軽いダンボールニット素材を使用しています。

シンプルなデザインなのでデイリー使いはもちろん、通学や通勤時にも活躍しそう。

おしゃれに体型カバーもできる、ディズニーデザイン「ダンボールニットのコクーンコート」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

